Six blessés lors d'un accident de la circulation dans la localité hannutoise de Poucet

Les pompiers hannutois et waremmiens de la zone de secours de Hesbaye ont été appelés à intervenir, dimanche après-midi vers 17h45, dans la rue du Charron, à Poucet, dans l'entité de Hannut. Un accident impliquant deux véhicules y est survenu pour une raison qu'il reste à déterminer. L'un des véhicules a terminé sa course sur le toit. Des victimes ont dû en être désincarcérées par les secouristes. Six ambulances ont été mobilisées pour transporter les blessés vers des hôpitaux de la région, dont la clinique liégeoise CHC MontLégia. L'état de santé des victimes n'a pas été communiqué par le dispatching de la zone de secours. Les pompiers ont quitté les lieux dimanche peu avant 19h00. (Belga)