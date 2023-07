Tensions sociales chez Ryanair - Situation de nouveau calme dimanche à l'aéroport de Charleroi

Selon ce dernier, les passagers concernés par des vols annulés ont été parfaitement informés et ne sont pas présentés dimanche à l'aéroport. Le mouvement de grève doit toucher 120 vols sur l'ensemble du week-end. Ce dimanche, ce sont 52 vols au départ et à destination de Charleroi qui ont été annulés. Les pilotes réclament la restauration de leurs salaires après les coupes acceptées au moment du covid pour aider la compagnie. Ils pointent également des problèmes au niveau de leurs temps de repos. En début de semaine, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les représentants des pilotes et la compagnie. Mais elles se sont soldées par des échecs. Ce qui a poussé les pilotes de Ryanair basés à Charleroi à se croiser les bras ce week-end. La compagnie a entrepris de prévenir l'ensemble des passagers concernés par des vols annulés. L'aéroport de Charleroi a fait de même à partir de ses bases de données. (Belga)