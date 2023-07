Test event Paris 2024 - Isaura Maenhaut et Anouk Geurts terminent 5e en catégorie 49erFX à Marseille

Maenhaut et Geurts ont pris la 8e place de la course aux médailles, dont les points comptent double. Les deux skippeuses belges, 14e des JO de Tokyo, n'ont jamais quitté cette 8e position, du départ jusqu'à l'arrivée de cette dernière manche. Au classement final, elles conservent leur 5e place, avec 93 points, à 10 points des Américaines (4e) et à 12 unités du podium. La victoire est revenue aux Néerlandaises Odile Van Aanholt en Annette Duetz (47 pts), devant le Brésil (77 pts) et la Suède (81 pts). Lors des prochains Mondiaux de Scheveningen (du 10 au 20 août), un top-10 suffira à Maenhaut et Geurts pour qualifier la Belgique en 49erFX pour Paris 2024. Chez les messieurs, en 49er, Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck ont fini 17e, samedi, après la casse d'un mât dans la 12e et dernière manche. Plus tôt dans cette même journée de samedi, Emma Plasschaert avait pour sa part terminé 6e de la course aux médailles en ILCA 6, finissant également 6e au classement final, remporté par la Néerlandaise Marit Bouwmeester. En ILCA 7, William De Smet s'était classé vendredi en 25e position d'une épreuve remportée par l'Australien Matt Wearn. (Belga)