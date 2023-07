Tour de France - Le photographe dont la moto a bloqué l'attaque de Tadej Pogacar présente ses excuses

À quelque 500 mètres du sommet du Col de Joux Plane, la dernière ascension de l'étape, Pogacar (UAE Team Emirates) a voulu attaquer son rival danois Jonas Vingegaard (UAE Team Emirates) pour s'en aller décrocher les bonifications. Son démarrage a néanmoins été empêché par deux motos qui occupaient la largeur de la voie, entre les milliers de supporters présents pour applaudir les coureurs. L'organisation de la course, ASO, a suspendu les deux motos pour la 15e étape et leur a infligé une amende de 500 francs suisses, environ 515 euros, pour leur faute. Le photographe Bernard Papon, qui travaille pour le quotidien sportif français L'Équipe, a présenté ses excuses. "On a commis une erreur et j'en suis profondément navré pour Tadej Pogacar et pour le spectacle", a-t-il raconté auprès du journal. Le Slovène a minimisé l'événement à l'issue de l'étape, mais a reconnu qu'il avait perdu de l'énergie. Son manager Joxean Matxin a été moins clément, qualifiant la situation "d'inacceptable". "Quand je vois que Pogacar démarre, je le dis à mon pilote, qui me répond qu'il ne peut tout simplement pas décrocher. Et quand il arrive sur nous, on se retrouve dans une situation délicate. Le public est tellement dense qu'il y a un choix à faire dans l'instant: casser l'effort du coureur ou se ranger dans le public et blesser des personnes. Je ne vais pas défendre l'indéfendable: on ne doit pas se retrouver dans ce genre de situation. J'aurais dû demander à mon pilote de prendre du champ plus vite et plus tôt", a précisé le photographe. (Belga)