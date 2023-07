Tour de France - Vingegaard maintient Pogacar à 10 secondes : "Match nul aujourd'hui"

Le maillot jaune danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et son principal concurrent, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ne se sont pas lâchés d'une semelle jusqu'à la ligne d'arrivée. Une bataille et un résultat qui maintiennent l'écart à 10 secondes au classement général. L'Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) suit en troisième position, à 5:21 de Vingegaard. "C'était un match nul aujourd'hui. Personne n'a réussi à reprendre du temps", a analysé Vingegaard après l'étape. "C'était une belle journée, mais délicate avec la lourde chute où trois coéquipiers ont fini au sol." "Je vais maintenant me concentrer sur ce que j'ai à faire et faire de mon mieux pour rouler aussi vite que possible", a déclaré le Scandinave en prévision du contre-la-montre de mardi, au lendemain de la deuxième journée de repos. "Je vais m'octroyer beaucoup de repos et passer du temps avec ma famille, qui vient me rendre visite." (Belga)