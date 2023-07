Tour de France - Wout van Aert "pas découragé" après sa nouvealle deuxième place dans la 15e étape

"Je suis très heureux au final, il n'y avait rien de plus à faire", a avoué Van Aert à Sporza. "J'y croyais, mais dans la dernière montée, les jambes n'étaient plus là et il y avait quelqu'un de bien meilleur que moi". "Je ne voulais pas abandonner et je ne l'ai pas fait. J'ai encore du mental et je ne suis pas découragé", a-t-il poursuivi. Van Aert est passé tout près d'une victoire d'étape à plusieurs reprises, mais il n'y est pas encore parvenu dans cette édition. Il a enregistré sa 8e deuxième place d'étape en cinq Tours de France et la 2e dans cette 110e édition après celle dans la 2e étape à Saint-Sébastien derrière le Français Victor Lafay. (Belga)