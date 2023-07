Tour du Lac Qinghai - Timothy Dupont remporte la dernière étape, Henok Mulubrhan s'impose au classement général

En effet, Mulubrhan a réussi à grappiller les 3 petites secondes nécessaires pour dépasser l'Uruguayen Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH), qui a terminé 2e dans le même temps que son concurrent. L'Érythréen avait pris une seconde de bonification au sprint et a réussi à couper la ligne deux secondes devant Fagundez. L'Italien Davide Baldaccini (Corratec-Selle Italia) a terminé 3e à 49 secondes. Timothy Dupont a couronné une semaine très réussie par une nouvelle victoire. Vainqueur de la 1re étape, le Gantois s'est adjugé la 8e et dernière, après une 3e place lors de la 4e étape et une 2e place sur la 6e étape. Il compte désormais 11 victoires à son palmarès chez les professionnels, dont 3 cette année. Dupont termine 2e du classement par points, derrière Mulubrhan. Son coéquipier Jacob Relaes est le Belge le mieux classé en 22e position au classement général. Henok Mulubrhan succès au Chinois Juankun Liu, vainqueur de l'épreuve en 2022. Seuls des coureurs chinois ont participé aux deux dernières éditions de la course. Tarteletto-Isorex était par ailleurs la seule équipe belge engagée cette année sur le Tour du Lac Qinghai, lequel a pour particularité de se dérouler a très haute altitude. Le circuit de la dernière étape était situé à environ 3.000 mètres d'altitude. (Belga)