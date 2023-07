Wimbledon - Mertens, malgré sa défaite en finale du double dames: "Une bonne semaine, amusante"

Elle a tout de même gardé un sentiment positif de ce tournoi où elle disputait sa 3e finale consécutive dans ce tableau. Elle y a remporté le titre en 2021, avec Hsieh, mais a perdu l'année dernière (avec la Chinoise Zhang Shuai) et cette année. La meilleure joueuse de tennis belge a toutefois insisté sur les aspects positifs après la défaite. "C'était un match difficile et pas facile", a commenté Mertens sur le court, devant le micro de l'organisation. "Mais je peux dire que j'ai passé une bonne semaine avec Storm. C'était amusant de jouer ensemble, nous nous sommes bien amusées", a-t-elle déclaré en remerciant les fans (peru nombreux) qui étaient restés dans les tribunes de Center Court après la formidable finale du simple messieurs qui avait duré près de 5 heures entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. "Nous apprécions vraiment votre soutien", a-t-il déclaré. En simple dames, Mertens (WTA 28) n'a pas réussi à se défaire de l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76) au deuxième tour, qui s'est ensuite qualifiée pour les demi-finales. Elle devrait reculer au 30e rang mondial en simple et remonter au 6e rang en double, lundi. (Belga)