Z. Khattabi au Forum politique des Nations Unies sur le développement durable

Les États rassemblés par le Conseil économique et social des Nations Unies procèdent à un état des lieux de l'Agenda 2030 pour le développement durable, dans un contexte mondial marqué par les crises. Les discussions portent par ailleurs sur les moyens de parvenir à réaliser les 17 objectifs du développement durable adoptés en 2015 à l'Assemblée Générale des Nations-Unies. Selon le cabinet de la ministre, Mme Khattabi s'exprimera au nom de la Belgique lors d'une série de sessions de haut niveau, et présentera notamment le deuxième examen national volontaire (VNR) belge. Celui-ci vise à faciliter le partage d'expériences, y compris les réussites, les défis et les enseignements tirés, en vue d'accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030. "En Belgique, les gouvernements jouissent d'un cadre institutionnel solide en matière de développement durable, mais la Belgique n'a pas fait grand-chose ces dernières années... C'est pourquoi, depuis mon entrée en fonction dans ce gouvernement, j'ai préconisé l'utilisation des objectifs du développement durable comme boussole politique, que ce soit via mon plan fédéral de développement durable ou encore le dispositif de gouvernance basé sur les objectifs de développement durable que j'ai instauré pour que les membres du gouvernement soient contraints d'intégrer ceux-ci dans leurs notes de politique générale", a commenté la ministre, citée par son cabinet. Pour Mme Khattabi, il faut aller plus loin. "Au niveau belge comme au niveau mondial, il faut mettre le turbo si nous voulons répondre de manière crédible aux enjeux du développement durable", a-t-elle conclu. (Belga)