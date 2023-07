ATP Gstaad - Zizou Bergs au 2e tour du double

Associé à l'Autrichien Jurij Rodionov, le Limbourgeois s'est imposé 6-4, 6-3 face aux Français Sadio Doumbia et Fabien Reboul, têtes de série N.2. La rencontre a duré 1 heure et 6 minutes. Plus tôt dans la journée, Zizou Bergs (ATP 175) s'est hissé au 2e tour en simple en battant le Serbe Laslo Djere (ATP 55), tête de série N.8, en trois sets 6-0, 4-6, 6-3. Il retrouvera en 8e de finale Jurij Rodionov (ATP 118), son partenaire de double. Les deux joueurs sont issus des qualifications. (Belga)