Au moins quatre morts dans des crues en Pennsylvanie

Le déluge a commencé samedi après-midi dans la région de la ville de Trenton, à la frontière avec l'Etat du New Jersey. En moins d'une heure, 170 millimètres de pluie ont été enregistrés, selon M. Brewer. Les victimes ont été piégées dans leurs voitures. Les Etats-Unis connaissent des conditions météorologiques extrêmes en ce moment. Alors que des millions de personnes subissent un pic de chaleur dans le sud, le nord-ouest du pays est confronté à des inondations. Des avertissements pour des crues sont émis pour les Etats de New York et du Connecticut. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, prient les habitants de rester chez eux durant cet épisode pluvieux. Des centaines de vols depuis les aéroports new yorkais de JFK et LaGuardia ont été supprimés ou accusent du retard. (Belga)