Belgian Cats - Bethy Mununga prolonge avec son club roumain de Sepsi-SIC

L'intérieure bruxelloise, 25 ans, 1m83, a été championne d'Europe de basket féminin avec les Belgian Cats le mois dernier lors de l'Euro à Tel Aviv et Ljubljana dont elle fut l'une des révélations dans le clan belge. Après cinq saisons aux Etats-Unis, à l'Université de Floride du Sud, Bethy Mununga était revenue la saison dernière en Europe, à Sepsi-SIC où ses prestations, notamment en Eurocoupe FIBA, lui avait value d'être sélectionnée avec la Belgique. Comme la saison dernière, Sepsi-SIC jouera les qualifications pour tenter de disputer l'Euroligue. Ce club de la ville de Sfântu Gheorghe jouera un match contre soit Miskolc (Hon), soit Riga (Let) soit Polkowice (Pol) qu'il doit remporter pour figurer dans la phase de poules. Le tirage au sort a lieu le 9 août à Munich. (Belga)