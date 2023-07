Climat - Incendie de forêt près d'Athènes en Grèce, 1.200 enfants évacués dans une zone balnéaire

"C'est un incendie difficile, les vents sont très forts allant jusqu'à 7 Beaufort (50 à 60 km/h)", a indiqué Yannis Artopios, porte-parole des sapeurs pompiers alors que la Grèce connaît depuis jeudi une vague de canicule avec des pointes à plus de 44°C dans le centre du pays. Sept bombardiers d'eau, quatre hélicoptères et 150 pompiers dont une équipe de 30 pompiers roumains, luttaient contre les deux fronts de ce feu, selon des médias locaux. Le feu, qui a détruit des broussailles, s'est rapidement répandu vers le sud de la région d'Attique, près des zones balnéaires de Lagonissi, Anavyssos et Saronida où se trouvent de nombreuses maisons secondaires. La circulation a été interrompue sur les routes avoisinantes de Kalyvia envahies par une épaisse fumée. Les autorités ont demandé aux habitants de quitter les lieux par précaution tandis qu'un monastère a été évacué. Près de l'isthme de Corinthe, dans une zone forestière proche d'une célèbre station balnéaire, Loutraki, un incendie était également en cours, a rapporté l'agence de presse grecque ANA. Des évacuations par précaution y ont également été ordonnées, selon la même source. Le maire de la ville de Loutraki, Giorgios Gkionis, a d'ailleurs confirmé sur la chaîne de télévision privée Skai que 1.200 enfants avaient été retirés de leurs colonies de vacances pour être mis à l'abri. Selon les pompiers cités par ANA, des forces terrestres et aériennes ont déjà été mobilisées alors que des vents violents soufflent dans la zone. (Belga)