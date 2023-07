Décès de Joao Donato, pionnier de la bossa nova, à 88 ans

"Aujourd'hui, le paradis des compositeurs s'est réveillé plus heureux: Joao Donato est allé y jouer ses magnifiques mélodies", peut-on lire dans un communiqué publié sur le compte Instagram officiel du musicien. La cause du décès n'a pas été précisée dans le communiqué, mais il avait été hospitalisé récemment pour une pneumonie et était intubé depuis la semaine dernière, selon les médias locaux. Chanteur, compositeur, pianiste, accordéoniste et arrangeur musical, Joao Donato était moins dans la lumière que d'autres icônes comme Joao Gilberto ou Tom Jobim, mais il était une référence pour un grand nombre d'artistes brésiliens. La veillée funèbre aura lieu au Théâtre municipal de Rio de Janeiro, ville où il a grandi, après avoir déménagé enfant avec sa famille depuis sa ville natale de Rio Branco, dans l'État amazonien d'Acre (nord). C'est à Rio qu'il a débuté sa carrière musicale, devenant une figure de la bossa nova, genre musical qui a révolutionné la musique brésilienne à la fin des années 50, en lui donnant une audience mondiale. Il est l'auteur de compositions légendaires, comme "Minha saudade" (1962) avec Joao Gilberto, le chanteur et guitariste emblématique de la bossa nova, décédé en 2019. Son premier disque, "Cha Dançante" (1956), avec son groupe Joao Donato e seu Conjunto, a été produit par Tom Jobim. Artiste polyvalent, Joao Donato n'a jamais voulu s'enfermer dans un seul genre musical. Son talent a été reconnu dans le monde entier, avec de nombreuses tournées internationales, et il a vécu une dizaine d'années aux États-Unis. (Belga)