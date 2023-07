Des "températures anormalement hautes" attendues en Espagne

"Nous aurons en Espagne des températures très hautes, peu habituelles, et ce, alors même que nous sommes déjà dans la période la plus chaude de l'année", a indiqué l'Aemet sur son compte Twitter, évoquant un mercure qui pourrait dépasser les 44 ºC dans la région de Cordoue en Andalousie (sud), voire battre localement de nouveaux records de températures. Ces températures "anormalement hautes" se situeront lundi "de 5 à 10°C au-dessus de la moyenne dans une bonne partie de l'intérieur de la péninsule et des Baléares". La situation s'accentuera mardi puisque dans certains endroits, le mercure pourrait être "entre 10 à 15°C" au-dessus des normales. Objet de toutes les attentions: l'incendie sur l'île espagnole de La Palma, dans les Canaries au large des côtes africaines, qui s'est déclaré samedi matin et a baissé en intensité dimanche à la faveur d'un repli des températures. Toujours combattu par des centaines de pompiers, son évolution reste "favorable", a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur. Au total 4.000 hectares de terrain ont brûlé et 4.000 personnes ont dû être évacuées, dont certaines ont pu déjà rejoindre leur logement, selon les autorités. En 2022, près de 500 incendies ont dévoré plus de 300.000 hectares en Espagne, un record en Europe, selon le système européen d'information sur les feux de forêt (Effis). L'année 2023 s'annonce tout aussi risquée pour ce pays touché de plein fouet par le changement climatique avec près de 68.000 hectares partis en fumée depuis le début de l'année. (Belga)