Drame familial à Louvain : ouverture d'une enquête pour assassinat

"Lundi après-midi, aux alentours de 16h20, la police a reçu le signalement d'un homme déclarant avoir été contacté par son ancien employeur", indique Julie Plevoets, porte-parole du parquet de Louvain. "Ce dernier aurait affirmé avoir fait quelque chose à sa femme et ses enfants." Les équipes de police se sont alors rendues dans le petit immeuble situé sur le Oude Markt, où elles ont découvert les corps sans vie d'une femme et d'un enfant. Un bébé se trouvait également dans le bâtiment. Il a été blessé, mais est désormais hors de danger. "Le laboratoire de la police fédérale est descendu sur les lieux, accompagné d'un médecin légiste", poursuit la porte-parole du parquet. "La police locale de Louvain et la police judiciaire fédérale sont également sur place. Nous essayons actuellement de déterminer qui sont les victimes et ce qu'il s'est passé. Une enquête est également en cours à propos de l'ex-employeur mentionné par l'homme à l'origine du signalement." Le parquet de Louvain a ouvert une enquête judiciaire pour assassinat et a demandé la saisie d'un juge d'instruction. Aucune autre information n'a été donnée pour l'instant. (Belga)