Elections en RDC - La famille de l'opposant politique assassiné en RDC porte plainte

Cinq jours après la découverte du corps de Chérubin Okende, sa veuve, ses enfants, son père ainsi que ses frères et sœurs ont décidé de "saisir officiellement la justice congolaise pour que (la) lumière soit faite sur cet assassinat crapuleux", a déclaré aux journalistes Me Laurent Onyemba, après avoir déposé plainte près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. "Cette démarche permettra à la famille, qui n'était pas encore associée à la procédure judiciaire en cours, d'être tenue au courant de son évolution au quotidien", a-t-il expliqué au sortir du parquet. Il s'agit d'une "plainte contre inconnus pour faits d'arrestation arbitraire et assassinat", selon ce document consulté par l'AFP. Les plaignants demandent à la justice "d'ouvrir une instruction qui permettra d'identifier sans complaisance les auteurs, coauteurs et complices éventuels de cet horrible assassinat", renseigne la même source. Député et cadre d'"Ensemble pour la République", parti du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, Chérubin Okende a été retrouvé mort jeudi à Kinshasa dans sa voiture sur une grande avenue de Kinshasa, le corps criblé de balles. Âgé de 61 ans, il avait démissionné de son poste de ministre des Transports en décembre dernier, en même temps que deux autres ministres proches de Moïse Katumbi. Celui-ci venait alors d'annoncer sa candidature à la présidentielle de décembre prochain et le retrait de son parti de la coalition au pouvoir. La présidentielle est prévue le 20 décembre, couplée à l'élection des députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseillers communaux. Félix Tshisekedi, président depuis janvier 2019, est candidat à sa réélection.