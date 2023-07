Flandre: 69 millions pour la facture énergétique des centres de bien-être et de soins

Cette aide est destinée à éviter que ces établissements ne doivent répercuter davantage leurs coûts énergétiques accrus sur les résidents ou les bénéficiaires de soins. C'est la deuxième année consécutive qu'une telle mesure bénéficie aux établissements résidentiels et non résidentiels dans les différents secteurs flamands de l'aide sociale et des soins, a précisé Mme Crevits (CD&V) dans un communiqué. "C'est pourquoi nous avons libéré cette année un montant quasi-identique pour atteindre le même objectif", a ajouté la ministre. "L'année dernière, nous avons allégé la facture et avons ainsi évité que les coûts énergétiques supplémentaires ne soient répercutés, par exemple, sur les résidents des centres de soins pour bénéficiaires internes ou les parents d'enfants en crèche", a-t-elle ajouté. (Belga)