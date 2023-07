Flow, la seule piscine en plein air de Bruxelles, reste temporairement fermée

Flow précise dans un message sur son site que la valeur biologique de la bactérie "Pseudomonas aeruginosa" est trop élevée. À la suite d'un test de l'eau, Flow a donc dû fermer ses portes seulement quelques jours après l'ouverture. "La situation actuelle est d'une part une immense opportunité d'apprentissage, mais d'autre part, c'est une opportunité dont nous nous serions volontiers passés", ajoute Flow. L'origine de la haute valeur de la bactérie n'est pas encore connue, mais l'organisation envisage trois pistes. Premièrement, les bactéries étaient déjà présentes dans les matériaux recyclés que la piscine a utilisés, comme les tuyaux. Flow a cependant nettoyé la tuyauterie et la piscine et estime donc que cette hypothèse n'est pas pertinente. La deuxième hypothèse concerne le système de filtrage, qui serait à l'origine du problème, mais l'organisation exclut également cette possibilité. Flow explique que le système est flambant neuf et des tests ont montré que la valeur critique des bactéries dans l'eau après le filtre est plus basse que dans la piscine. Enfin, la dernière piste envisagée serait que les bactéries aient pénétré la piscine par l'extérieur. Il s'agit de la piste la plus probable selon Flow. "Il est actuellement plus probable que les bactéries pénètrent dans la piscine depuis l'extérieur, par l'intermédiaire de l'eau de remplissage", explique l'organisation. L'eau utilisée pour remplir la piscine provient du réseau régional. L'organisation vérifie donc actuellement si la bactérie provient des canalisations reliant les conduites d'eau régionales à la piscine extérieure et si elle est présente dans le réseau d'eau potable. (Belga)