Grèce: arrestation d'un homme soupçonné d'avoir déclenché un incendie en cours

"La police a procédé à l'arrestation d'un étranger qui serait à l'origine de l'incendie de Kouvaras", situé à environ 50 km à l'est d'Athènes, a précisé le porte-parole des pompiers Yannis Artopios, sans donner la nationalité de cette personne, alors que plusieurs incendies de forêt à l'est et à l'ouest d'Athènes étaient toujours en cours, attisés par des vents forts. (Belga)