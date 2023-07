Grèce: découverte des fossiles de dix hippopotames nains en Crète

"Il s'agit d'une importante découverte, c'est la première fois qu'on trouve une si forte concentration de fossiles d'hippopotames nains en Grèce", a expliqué ce professeur de paléontologie à l'Université de géologie d'Athènes. Des découvertes similaires d'animaux préhistoriques endémiques ont été faites à Chypre, à Malte, en Sicile et à Madagascar, a-t-il ajouté. Les fouilles ont commencé la semaine dernière sur le mont Katharo, à 1.100 mètres d'altitude, dans le département de Lasithi, dans l'est de l'île grecque, et se poursuivront jusqu'au week-end prochain. "Nous nous attendons à retrouver un plus grand nombre de fossiles d'hippopotames", a souligné Giorgos Lyras, rappelant que leur existence était connue depuis le XVIIIe siècle, mais "c'est la première fois que des fouilles scientifiques ont été réalisées pour les mettre au jour". En septembre, les fouilles vont reprendre sur les mêmes lieux avant de s'arrêter en hiver en raison de températures basses et de la neige, fréquente dans la région. Des fossiles d'autres animaux endémiques ont été découverts sur des îles grecques en mer Egée comme des éléphants nains à Tilos et Rhodes, dans l'archipel du Dodécannèse, ou à Naxos dans les Cyclades. (Belga)