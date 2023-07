Invasion de l'Ukraine - Céréales ukrainiennes: Von der Leyen condamne une décision "cynique" de Moscou

"Je condamne fermement la décision cynique de la Russie de mettre fin à l'initiative céréalière de la mer Noire, malgré les efforts des Nations unies et de la Turquie. L'UE s'efforce de garantir la sécurité alimentaire des populations vulnérables de la planète", a-t-elle tweeté. De son côté, Charles Michel, le président du Conseil européen qui représente les Etats membres de l'UE, a regretté l'annonce de la Russie qui "mettra en péril la sécurité alimentaire et l'accès des populations du monde entier aux approvisionnements en céréales et en engrais". Il a souligné qu'il soutenait les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour obtenir une extension. Moscou a annoncé lundi la fin de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, quelques heures après une attaque nocturne de l'armée ukrainienne avec des drones navals contre le stratégique pont de Crimée. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé à plusieurs reprises les obstacles à l'exportation des produits alimentaires et engrais russes, qui devait accompagner celle des produits ukrainiens. Il avait aussi jugé samedi que "le principal objectif de l'accord, la livraison de céréales aux pays dans le besoin, notamment sur le continent africain" n'était "pas réalisé". (Belga)