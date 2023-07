Invasion de l'Ukraine - Des pilotes ukrainiens se préparent à suivre une formation sur F-16

Une "coalition F-16", qui vise à permettre la formation de pilotes ukrainiens et de personnel au sol à utiliser de tels avions de combat par des pays principalement européens de l'Otan, a été créée mardi dernier en marge du sommet de l'Otan à Vilnius, avec la signature d'une déclaration d'intention par onze pays - dont la Belgique - afin de doter à terme la force aérienne ukrainienne d'appareils capables de combattre l'invasion russe. Au total, plusieurs dizaines de pilotes seront formés, ainsi que du personnel technique sur ce type de chasseur-bombardier de conception américaine. La Belgique fournira des instructeurs et offrira également son expertise industrielle dans le domaine de la maintenance des F-16. La force aérienne ukrainienne a démenti lundi les informations selon lesquelles l'entraînement avait déjà commencé. Le porte-parole n'a pas précisé où la formation commencera. En juin, les Pays-Bas avaient indiqué que la formation commencerait "dès que possible". Le Danemark et la Roumanie ont été cités la semaine dernière. L'Ukraine possède des avions de combat datant de l'époque de l'Union soviétique, principalement des MiG-29 (Fulcrum dans la terminologie de l'Otan) et des Sukhoï Su-25 (Frogfoot) et Su-27 (Flanker), dont certains ont le même âge que le F-16. L'avion américain a toutefois fait l'objet de nombreuses améliorations. (Belga)