Invasion de l'Ukraine - Kiev dit avoir repris 18 kilomètres carrés aux Russes la semaine dernière

"Au cours de la semaine dernière, en conséquence de l'amélioration du positionnement et de l'alignement (tactiques) opérationnels de la ligne de front en direction de Bakhmout, (un) territoire de 7 kilomètres carrés a été libéré", a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, sur Telegram. Elle a ajouté que 11 kilomètres carrés avaient été repris dans le sud en une semaine, portant à 18 kilomètres carrés la surface totale que les Ukrainiens disent avoir repris la semaine dernière dans le pays. Selon Mme Maliar, l'Ukraine a repris 180 kilomètres carrés dans le sud du pays depuis le lancement de sa contre-offensive, début juin, et 30 kilomètres carrés dans l'est, essentiellement autour de Bakhmout, soit 210 kilomètres carrés recapturés au total. Malgré la livraisons d'armes occidentales très attendues par Kiev, l'armée ukrainienne est face à des troupes russes qui ont le temps d'établir de solides défenses, notamment de redoutables champs de mines, et disposent toujours d'une importante puissance de feu pour pilonner les forces ukrainiennes. Vendredi, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, avait admis que la contre-offensive n'avançait "pas si vite" tout en assurant ne pas recevoir de pressions de la part de ses alliés occidentaux en la matière. Dimanche, l'état-major ukrainien a indiqué que son armée continuait son offensive dans le sud-est tandis que Ganna Maliar évoquait une situation qui s'est "intensifiée" près de Koupiansk, ville du nord-est du pays où l'armée ukrainienne est en position "défensive". (Belga)