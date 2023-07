Jupiler Pro League - Stade de l'Union: Persoons souhaite conclure un Memory Of Understanding pour le 21 juillet

"Le dialogue continue. Pascal Smet -ndlr: le prédécesseur de la secrétaire d'Etat- s'était proposé comme facilitateur dans ce dossier important pour lui. Je peux confirmer que je poursuis ce travail", a notamment dit Mme Persoons, précisant avoir rencontré "très récemment" le CEO du club et la bourgmestre de Forest pour faire le point. Mme Persoons était interrogée par plusieurs députés, pour la plupart inquiets de la tournure des échanges entre la commune et l'Union au sujet de ce dossier. Au début du mois, le CEO de l'Union, Philippe Bormans, avait demandé à la commune de Forest, de "prendre ses responsabilités", et indiqué ne jamais avoir ressenti jusqu'ici une ouverture des autorités communales à des solutions aux problèmes posés. La commune de Forest s'est ensuite défendue de toute entrave au bon développement du projet, ayant "entendu la volonté du club de construire un nouveau stade sur un site communal". Elle a cependant rappelé qu'il était "fondamental que les impacts sur la mobilité et sur le maintien des usages actuels soient dûment mesurés". Elle a déploré n'avoir pas eu de réponse du club depuis février 2022 à ce sujet. Plusieurs députés, de la majorité comme de l'opposition se sont inquiétés lundi de cette situation de blocage apparent, certains d'entre eux n'épargnant pas la majorité communale écologiste-socialiste (M. Loewenstein-DéFI; G. Van Goidsenhoven-MR; Ch. De Beukeklaer-Les Engagés; M. Vanden Borre-N-VA) et se montrant résolument partisans de donner au club mythique de la Région-capitale la possibilité de construire, sur fonds propres, un stade à la hauteur de ses ambitions. (Belga)