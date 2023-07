Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart termine 6e du The Ascendant

Le Brabançon wallon, 23 ans, a terminé le quatrième et dernier tour en 65 coups, sept sous le par, après sept birdies. Avec son total de 274, 14 sous le par, il a grimpé de sept places au classement final pour terminer au sixième rang, à six coups de l'Américain Nicholas Lindheim, vainqueur de son premier tournoi de la saison. Dumont de Chassart conserve la sixième place au classement du Korn Ferry Tour après une victoire, une deuxième, une huitième et donc une sixième place lors de ses quatre premiers tournois professionnels. Le top-30 du Korn Ferry Tour, le deuxième niveau aux Etats-Unis, donne accès au PGA Tour la saison prochaine. (Belga)