Le gouvernement flamand harmonise les loyers des habitations sociales au 1er janvier 2024

Depuis le 1er juillet, la Flandre compte 41 sociétés de logement, résultat d'une fusion entre les sociétés de logement social, les sociétés d'achat social et les bureaux sociaux de location. Cependant, les différences de loyers persistent entre les loyers demandés par les sociétés de logement social et les bureaux sociaux de location, en raison d'une méthode de calcul différente. Les locataires d'un logement d'une société de logement social paient moins cher que pour un logement similaire loué par le biais d'une agence de location sociale. Selon M. Diependaele (N-VA), à partir de l'an prochain, ceux qui louaient à l'origine via une agence de location sociale paieront moins alors que ceux qui louent via une société de logement social paieront davantage. Les loyers seront ainsi mieux en adéquation avec la qualité du logement et les revenus, a souligné le ministre, qui évoque une "contribution de solidarité". Concrètement, 150.000 locataires paieront en moyenne 6 euros de plus par mois à partir du 1er janvier 2024. Les 13.000 autres paieront donc en moyenne 50 euros de moins mensuellement. L'ajustement s'applique à tous les contrats de location existants et nouveaux. Le locataire social moyen en Flandre paie 341 euros par mois, la médiane est de 284 euros. L'ensemble de la réforme est budgétairement neutre, a assuré M. Diependaele, en parlant d'une meilleure répartition des charges entre locataires de logements sociaux. (Belga)