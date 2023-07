Le groupe Noshaq accueille Nethys au sein de son actionnariat

Rassemblée ce lundi 17 juillet, l'Assemblée extraordinaire de Noshaq a acté l'augmentation de capital de 39,8 millions d'euros souscrite par Nethys, qui entre au Conseil d'administration et sera représentée par son Directeur général, Grégory Demal, portant le nombre d'administrateurs total à 15. "Les moyens apportés par Nethys viendront consolider la stratégie d'ensemble du groupe Noshaq, construite autour du développement de ses sept écosystèmes stratégiques: biotech, digital, industrie 4.0, immobilier et redéveloppement, agroalimentaire de qualité, ICC et énergie. Sur le plan financier, l'opération se traduit par un renforcement de la structure de son capital, qui passe ainsi de 138 millions à 178 millions d'euros", précise le fonds d'investissement. Nethys devient ainsi le deuxième plus important actionnaire (22,4%) du groupe après Wallonie Entreprendre (39,6%). (Belga)