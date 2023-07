L'explorateur belge Louis-Philippe Loncke s'apprête à traverser les Alpes sans assistance

Pour mener à bien cette expédition et réaliser un record de Fastest Known Time (FKT, temps record enregistré) sans assistance, le Belge de 46 ans a décidé de voyager plus léger que lors de ses précédents périples. Il emportera avec lui un sac à dos de 32 kilos pour parcourir 623 km. Généralement, il emmenait 40 voire 60 kilos dans les cas les plus extrêmes. "J'ai pris un risque, je sais que je n'ai pas assez de calories, mais je serai léger. Ce n'est pas le défi le plus dur, mais le nombre de jours reste impressionnant", explique l'explorateur, qui a également limité le nombre de bandages et de vêtements de rechange. Les internautes pourront suivre l'expédition de l'explorateur via un "tracker" qui tracera son parcours en direct sur une page web dédiée et il compte également publier des photos et des vidéos régulièrement sur ses réseaux sociaux. "Il y a une certaine pureté dans ce projet. Il y a une beauté dans le fait de traverser un lieu et d'être livré à soi-même", ajoute-t-il. Le dernier record de l'explorateur remonte à 2021, lorsqu'il était devenu la première personne à parcourir la Kungsleden, un sentier de trekking d'environ 425 km de longueur situé au nord de la Suède, en autonomie complète. Il précise par ailleurs que l'expédition de cette année sera la dernière en FKT sur un sentier de Grande Randonnée (GR). (Belga)