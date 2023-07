Liban: un juge ordonne la saisie provisoire de biens de Riad Salamé

"La saisie inclut des biens immobiliers de luxe et des appartements appartenant au gouverneur à Beyrouth, au Mont-Liban et à Batroun (nord), en plus de plusieurs voitures", selon le responsable judiciaire, sous couvert d'anonymat. Le responsable judiciaire a souligné que la saisie était une mesure "provisoire", en attendant les résultats de cette enquête. En cas de condamnation lors d'un éventuel procès, "alors les biens seront confisqués, évalués et vendus aux enchères au profit du Trésor public libanais", a-t-il ajouté. Dans le cas contraire, la saisie sera levée. En poste depuis 1993, Riad Salamé fait l'objet d'enquêtes en Europe et au Liban, suspecté de détournement massif de fonds publics libanais et de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire. Son mandat s'achève fin juillet. Au Liban, l'homme est actuellement sous le coup d'une enquête sur son patrimoine. En France, la cour d'appel de Paris avait confirmé début juillet les 12 saisies d'une valeur de dizaines de millions d'euros opérées par la France sur son patrimoine immobilier et bancaire en Europe. Le chef de la BDL fait en effet l'objet de deux mandats d'arrêt émis par la France et l'Allemagne, via une notice rouge Interpol, mais le Liban refuse d'extrader ses ressortissants. Après réception de la notice rouge, la justice libanaise lui avait interdit de quitter le territoire et saisi ses passeports libanais et français. En mars 2022, la France, l'Allemagne et le Luxembourg avaient gelé 120 millions d'euros d'avoirs libanais soupçonnés d'appartenir à Riad Salamé. (Belga)