Ligue de Diamant - Nafi Thiam retire Monaco et Londres de son programme "par précaution"

Mercredi passé, Thiam avait expliqué, après le saut en longueur à Liège, qu'elle avait été gênée aux tendons d'Achille les semaines précédentes. "Mais la bonne nouvelle, c'est que je n'ai rien ressenti ici", avait-elle ajouté. Thiam a renoncé à disputer la hauteur à Monaco et la longueur à Londres "par précaution", a expliqué son management. "Les championnats de Belgique restent à son programme." Les championnats de Belgique se tiendront à Bruges les 29 et 30 juillet. On ne sait pas encore quelles épreuves Thiam y disputera, mais la double championne olympique a laissé entendre qu'elle opterait probablement pour le 100 mètres haies, éventuellement complété par une deuxième discipline. Pour Thiam, les Nationaux constitueront la dernière épreuve de préparation aux Mondiaux de Budapest, qui débutent le 19 août et où elle défendra son titre sur l'heptathlon. (Belga)