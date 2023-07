Ligue des Nations féminine de volley - La Turquie bat la Chine en finale

Côté turc, Melissa Vargas a mis 26 points en finale et été récompensée par le titre de MVP. La Pologne a battu les Etats-Unis 3-2 (25-15, 16-25, 25-19, 18-25 et 17-15) dans la finale pour le bronze. La Ligue des Nations féminine connaissait sa cinquième édition. Les Etats-Unis ont remporté le tournoi à trois reprises (2018, 2019, 2021). L'an passé, l'Italie s'était imposée. La phase finale du tournoi masculin se jouera de mercredi à dimanche à Gdansk, en Pologne. Outre le pays hôte, l'Argentine, le Brésil, la France, l'Italie, le Japon, la Slovénie et les Etats-Unis se disputeront le titre. (Belga)