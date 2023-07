LPGA Tour - Linn Grant gagne le Dana Open, son premier titre sur le LPGA Tour

La joueuse de 24 ans, qui comptait six coups d'avance avant le dernier tour, a rendu une dernière carte en trois sous le par après quatre birdies et un bogey. Avec son total de 263, 21 sous le par, elle devance de trois coups la récente lauréate de l'US Women's Open, Allisen Corpuz. L'Américaine Lindy Duncan est troisième à six coups. Grant avait remporté en 2021 sa première victoire sur le Let Access Series Tour. L'an passé, elle avait remporté trois tournois du Sunshine Tour et quatre du Ladies European Tour, dont le Belgian Ladies Open. En mai, elle avait aussi gagné le Jabra Ladies Open. (Belga)