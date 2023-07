MLS - Sergio Busquets rejoint son ancien coéquiper du FC Barcelone Lionel Messi à l'Inter Miami

Busquets, 35 ans, qui a fait toute sa carrière au Camp Nou a quitté le Barca à la fin de la saison. Il retrouvera son ancien coéquipier l'Argentin Lionel Messi, dont le transfert à Miami a été confirmé 24 heures plus tôt. Miami a déclaré dans un communiqué : "L'Inter Miami CF a annoncé dimanche la signature d'un contrat avec le légendaire milieu de terrain espagnol Sergio Busquets jusqu'à la fin de la saison 2025 de la Major League Soccer (MLS). "L'ancien champion du monde, neuf fois vainqueur de la LaLiga et ancien capitaine du FC Barcelone, considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain de tous les temps devrait rejoindre l'équipe dans les prochains jours". Busquets a fait partie de l'équipe d'Espagne qui a remporté la Coupe du monde en 2010 et le Championnat d'Europe en 2012. En 15 saisons avec le Barça, il a disputé 721 matchs toutes compétitions confondues, ce qui le place en troisième position sur la liste de tous les temps du club catalan. (Belga)