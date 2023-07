Réforme de la justice en Israël - Des réservistes de l'armée menacent de ne pas reprendre leur service si la réforme aboutit

M. Netanyahu s'est exprimé avant le début des discussions hebdomadaires du gouvernement. Ces derniers jours, plusieurs milliers de réservistes de différentes branches de l'armée ont menacé de ne pas reprendre le service dans le contexte du projet de réforme controversé de la Cour suprême israélienne. Le gouvernement israélien considère que la Cour a trop d'influence politique mais les opposants à ce projet dénoncent une restriction du pouvoir judiciaire au profit de l'exécutif et une atteinte à la séparation des pouvoirs. "Un groupe au sein de l'armée ne peut pas dire: 'si vous ne faites pas les choses comme nous le voulons, nous arrêtons de défendre notre pays'. Dans une démocratie, l'armée est subordonnée au gouvernement élu, et non l'inverse", a réagi le Premier ministre israélien. Le gouvernement poursuit quant à lui sa réforme et un projet de loi important en la matière sera soumis au Parlement la semaine prochaine. Des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus samedi dans les rues de Tel-Aviv et dans d'autres villes pour protester contre le projet de réforme controversé du système judiciaire, considéré par ses détracteurs comme une dérive autoritaire. (Belga)