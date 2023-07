Six morts dans une attaque aux explosifs au Mexique: deux arrestations

Les deux suspects vont être inculpés "dans les prochaines heures" d'homicides, blessures et délits contre des représentants de l'autorité, a précisé lors d'une conférence de presse le procureur de l'État du Jalisco, Joaquin Mendez. Quatre policiers et deux civils sont morts quand des engins explosifs artisanaux ont été activés au passage d'un convoi du parquet et de la police à Tlajomulco, localité connue pour abriter des fosses communes clandestines de personnes disparues. Encore relativement rares dans l'histoire de la narco-violence au Mexique, les attaques aux explosifs augmentent, a reconnu la semaine dernière le président, Andres Manuel Lopez Obrador. "Nous confisquons constamment des explosifs", a-t-il déclaré en se refusant à parler de terrorisme, "davantage lié à l'idéologie politique et aussi aux fanatismes". Fin juin, un agent de la Garde nationale a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée à Guanjuato (centre). L'État du Jalisco est celui qui compte le plus grand nombre de personnes disparues (plus de 15.000). La région est le fief du cartel Jalisco Nueva Generacion, un des plus violents du pays. Plus de 350.000 assassinats ont été enregistrés au Mexique depuis le lancement, en décembre 2006, d'une opération militaire antidrogue très contestée. (Belga)