Suspension de la licence de deux crèches à Hoegaarden

Ceux-ci avaient été sommés le 11 octobre dernier de remédier aux dysfonctionnements. Les inquiétudes concernaient alors la qualité des soins, le nombre d'enfants présents, l'implication des parents, ainsi que la sécurité, la santé et l'hygiène. Selon Opgroeien, les deux crèches peuvent accueillir 33 enfants. "Cette sommation est intervenue après qu'aucune réponse adéquate n'a été apportée aux manquements identifiés", a indiqué la porte-parole d'Opgroeien, Nele Wouters, expliquant qu'un premier avertissement a suivi le 26 mai. Après un dernier avertissement émis le 4 juillet, l'agence a décidé de suspendre la licence deux jours plus tard. "La suspension a été prononcée pour trois mois, mais les crèches pourraient rouvrir plus tôt si elles remédient aux manquements et dissipent les inquiétudes plus rapidement", ajoute Mme Wouters. L'endroit qui accueillera les enfants des deux crèches n'a pas encore été précisé. (Belga)