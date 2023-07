TC Bruxelles - Trente-six mois de prison requis pour un quinquagénaire suspecté de trafic de drogue

L'homme avait été arrêté il y a deux mois, alors qu'il débarquait d'un vol arrivant d'Amérique latine. Lors d'un contrôle, les douaniers ont constaté que sa valise avait un double fond, qui contenait plusieurs paquets de poudre blanche. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un peu plus de quatre kilos de cocaïne. "Le prévenu a avoué qu'il avait été payé pour ce transport", a déclaré le parquet. "Il serait en difficulté financière, et aurait reçu 4.000 euros pour son action. L'analyse des messages présents sur son téléphone portable montre clairement qu'il agissait pour le compte d'une organisation criminelle." "Mon client a perdu son emploi en raison de la faillite de son employeur", a souligné l'avocat du quinquagénaire. "Il vit presque à la rue et n'a pas les moyens de rendre visite à sa famille au Portugal. Nous préconisons donc une application indulgente du droit pénal." Le jugement est prévu pour le 28 juillet. (Belga)