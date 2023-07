Tour de France - Louis Meintjes opéré avec succès de la clavicule

Cette 14e étape avait dû être neutralisée une demi-heure après une chute massive survenue quelques kilomètres après le départ réel d'Annemasse. Meintjes était remonté en selle mais avait abandonné quelques minutes plus tard et avait été transporté à l'hôpital, clavicule cassée. Leader de la formation belge Intermarché-Circus-Wanty sur ce Tour 2023, Louis Meintjes était 13e du général lorsqu'il a dû quiitter la Grande Boucle. Il a été opéré avec succès dimanche à Berlin et a déjà entamé sa revalidation, selon son équipe. (Belga)