Tour de France - Maxim Van Gils chute lors d'une sortie d'entraînement, mais peut continuer le Tour

"Heureusement, aucune fracture n'a été détectée", a expliqué le médecin de l'équipe, Peter Plessers. "Il a des douleurs à l'épaule, mais heureusement il n'y a pas de fractures. Il peut prendre le départ du contre-la-montre. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée, c'est déjà la troisième chute pour Maxim dans ce Tour de France. Mais il est capable de rouler et veut atteindre Paris. Cela montre une fois de plus à quel point les coureurs sont forts et motivés pour ne pas abandonner." Van Gils était sorti avec son père pour une courte sortie d'entraînement, comme il le fait souvent lors d'un jour de repos, selon son équipe. Dans une descente, ils roulaient derrière une camionnette qui a freiné brusquement alors qu'une voiture arrivait en sens inverse. Les deux hommes n'ont pas pu éviter le véhicule et ont chuté. Ils ont ensuite été transportés à l'hôpital. Van Gils, 23 ans, participe à son premier Tour de France. Vendredi dernier, il est passé tout près de la victoire dans l'étape de montagne du Grand Colombier, mais c'est finalement le Polonais Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Au classement général, Van Gils est 55e, à près de 2h30 du maillot jaune Jonas Vingegaard. (Belga)