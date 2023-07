Tour de France - Tom Pidcock, 12e du général, voit Pogacar favori pour la victoire finale

"Je pense que Tadej va gagner", a déclaré Pidcock lundi, durant la seconde journée de repos. "L'équipe Jumbo semble un peu anxieuse, inquiète, désespérée. Ils travaillent trop dur pour faire avancer les choses. Je crains que ce ne soit pas très diplomatique de ma part. L'an passé, tout allait dans le bon sens pour eux et cette année, c'est un peu différent." Pidcock, 12e du général, pense que les deux étapes de montagne de cette semaine feront la différence. "L'étape reine de mercredi sera très dure et après tu as encore une étape de montagne l'avant-dernier jour. Cela risque de devenir une guerre totale en fonction de la situation du moment", a ajouté le Britannique. Mercredi, au lendemain du contre-la-montre, la 17e étape emmènera le peloton vers Courchevel avec notamment l'ascension du redoutable col de la Loze. Samedi, il y aura encore six ascensions, dont deux de première catégorie, entre Belfort et Le Markstein. Pidcock, 23 ans, avait remporté l'an passé l'étape de l'Alpe d'Huez, devenant le plus jeune vainqueur au sommet de cette célèbre ascension. (Belga)