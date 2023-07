Un cyclone s'approche de la Chine et du Vietnam, nombreuses évacuations

Des vents puissants et des pluies diluviennes devraient balayer le littoral des provinces méridionales chinoises de Guangdong et de Hainan lorsque le cyclone touchera terre dans la nuit de lundi à mardi, indiquent les services météo du pays. Une alerte orange a été émise. Il s'agit de la deuxième alerte la plus élevée sur une échelle en comptant quatre, indiquant que la tempête devrait progressivement se transformer en important cyclone. Au moins 1.000 personnes ont déjà été évacuées dans la ville de Yunfu, dans la province de Guangdong, selon le journal Southern Daily. Les transactions financières à la Bourse de Hong-Kong, une des places financières les plus importantes du monde, ont été suspendues. Les transports sont également affectés. La majorité des bus ne circulent plus dans la ville. Plus de 1.000 voyageurs ont été concernés par des annulations et des retards de vols, selon l'autorité aéroportuaire de Hong-Kong. L'aéroport voisin de Macao a annulé 80 vols. Vers 14H00 locales (06H00 GMT), le cyclone se trouvait à 280 km au sud-ouest de Hong-Kong. Les navires autour de l'île de Hainan ont été priés de rentrer rapidement au port, les vagues pouvant atteindre 6 mètres de hauteur dans les heures à venir. Au Vietnam voisin, les autorités se préparaient à évacuer 30.000 personnes dans les provinces de Quang Ninh et de Hai Phong, qui devraient être les plus impactées à partir de lundi après-midi. Le cyclone "pourrait être un des plus importants à toucher le golfe du Tonkin ces dernières années", selon l'organisme vietnamien en charge des catastrophes. (Belga)