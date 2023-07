Un homme frappé à coups de couteau et de poing américain

"Après avoir balancé une hache dans la vitrine, il s'est enfui (en voiture), mais le duo (vendeurs de pitas, NDLR) s'est lancé à sa poursuite", a précisé le parquet. Les deux véhicules se sont arrêtés un peu plus loin et une sérieuse altercation s'en est ensuivie. Les deux hommes ont alors attaqué le troisième à l'aide d'un couteau et d'un coup-de-poing américain. La personne originaire de Roulers a été grièvement blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. "Les trois personnes ont été interpellées et seront (prochainement) interrogées", a déclaré le parquet. (Belga)