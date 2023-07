Un homme légèrement blessé lors d'une attaque à l'arme blanche à Saint-Nicolas

L'incident est possiblement lié à une rixe ayant eu lieu la veille. Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête sur les faits et leur éventuel lien avec ceux de samedi. L'agression s'est déroulée sur la foire de Saint-Nicolas et des images circulent sur les réseaux sociaux. La police à arrêté trois suspects, qui doivent encore être interrogés. Il s'agit d'un mineur et deux adultes. (Belga)