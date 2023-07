Un membre du groupe Rammstein accusé de comportements sexuels inappropriés

Une première femme accuse le musicien de l'avoir agressée sexuellement dans sa propriété de Brandenburg en 2002, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Till Lindemann, chanteur du groupe, aurait également été présent et lui aurait fait boire de l'alcool. Une deuxième femme explique s'être réveillée nue sur le sol d'une chambre d'hôtel le lendemain d'un concert en 1996. Son estomac était "comme s'il avait été déchiré". Elle ne souvient toutefois plus de ce qui s'est déroulé au cours de la nuit. Le chanteur du groupe a lui aussi été accusé à plusieurs reprises de comportements sexuels inappropriés au cours de fêtes organisées après des concerts. En juin, le ministère public allemand a ouvert une enquête judiciaire à son encontre. L'artiste nie toutes les accusations. Une action de protestation a rassemblé 300 personnes à Berlin samedi dernier pour protester contre l'organisation de concerts du groupe dans la capitale allemande. Rammstein est actuellement en tournée en Europe, mais plus aucune fête n'est organisée après les concerts. Le groupe se produira à trois reprises au Stade roi Baudouin à Bruxelles en août. (Belga)