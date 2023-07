Un mort et 76 blessés dans un accident impliquant deux cars en Tchéquie

"Les rapports préliminaires disent qu'un des chauffeurs est mort sur le coup. Il y a des dizaines de blessés dans les deux cars", a indiqué la police dans un tweet. D'après le porte-parole des services d'urgence régionaux, Lukas Dvoracek, contacté par l'AFP, 14 personnes seraient gravement blessées. L'accident s'est produit lundi vers 14H00 GMT (16H00 heure belge) près de Brno (sud-est), sur une autoroute reliant cette deuxième ville tchèque et la capitale slovaque, Bratislava. Le porte-parole de la police régionale, David Chaloupka, a précisé que le conducteur mort a heurté avec son bus l'arrière d'un autre bus roulant devant lui. Selon la télévision publique tchèque le bus devant assurait une ligne régulière entre Budapest et Prague, gérée par la société Flixbus. Le gouverneur régional Jan Grolich a indiqué à la télévision publique que l'un des bus transportait des étrangers, probablement en provenance d'Inde. Selon la télévision tchèque, il y avait aussi des passagers saoudiens. Vingt-six ambulances et trois hélicoptères d'urgence ont été déployés pour soigner les blessés, ont indiqué les secouristes. (Belga)