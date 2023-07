Une patrouille de police agressée par des jeunes à Saint-Gilles

Alors qu'un véhicule de police effectuait un contrôle, dimanche vers 17h30, à hauteur du square Jacques Franck et de la place de Bethléem, des jeunes ont pris la patrouille pour cible. Sur les réseaux sociaux, des images montrent trois individus frapper le véhicule à coups de pied et tenter de briser les vitres. Un policier a été blessé au cours de l'agression, selon la police. Peu auparavant, deux trafiquants de drogue présumés avaient été interpellés. En soirée, de nouvelles échauffourées ont rapidement été étouffées grâce au soutien de la police fédérale. Trois personnes ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire et deux d'une arrestation administrative. Vendredi soir, des inconnus avaient déjà tenté de bouter le feu au commissariat central de Saint-Gilles, situé dans la rue Antoine Bréart, occasionnant des dégâts limités au garage et sur la chaussée. Dans la nuit de dimanche à lundi, quatre véhicules ont également été incendiés sur l'avenue Jupiter à Forest. Un témoin a alerté les services de secours vers 04h00 du matin. Les pompiers ont rapidement pu éteindre les flammes. Il n'y a pas eu de blessés, mais les quatre voitures ont été fortement endommagées. Au cours de la même nuit, la porte d'entrée du commissariat de quartier situé sur le parvis de Saint-Gilles a également été endommagée. (Belga)