Wimbldeon - Mertens en simple et double: "Devrais-je laisser tomber une finale de Grand Chelem ?"

"Ce fut un match très compliqué", a-t-elle confié après la rencontre. "Il a été difficile pour ma partenaire de garder sa mise en jeu. Elle l'a malheureusement cédée à quatre reprises. De mon côté, je n'ai pas trop mal servi, mais c'était serré. Il n'a pas manqué grand-chose". Elise Mertens a toutefois assuré s'être "bien amusée" avec Storm Hunter lors de cette deuxième semaine à Londres après son élimination au deuxième tour en simple contre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76). La Limbourgeoise, 27 ans, a d'ailleurs confirmé qu'elle continuerait à combiner les deux disciplines alors que des voix s'élèvent pour la pousser à privilégier le simple suite à une première partie de saison en dents de scie et marquée par des blessures à l'épaule et au dos. "Je ne pense pas que cela va se produire", a-t-elle glissé à Sporza avant de quitter le All England Club. "Devrais-je donc laisser de côté une finale de Grand Chelem ? Le double ne prend généralement qu'une heure de temps. Je devrais donc avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir m'y adonner", a-t-elle conclu. Elise Mertens compte trois titres du Grand Chelem en double dames à son actif : l'US Open en 2019 et à l'Australian Open en 2021 aux côtés de la Bélarusse Aryna Sabalenka, et Wimbledon en 2021 avec la Taiwainaise Hsieh Su-Wei. (Belga)