Agression mortelle à Antoing: "un dossier sensible" justifie le mutisme du parquet

"Il n'y a pas d'informations complémentaires dans l'intérêt de l'enquête. Le dossier est considéré comme sensible", indique laconiquement le parquet. Le dossier est, en effet, sensible en raison de plusieurs incidents qui ont éclaté entre groupes de motards, dans la région, depuis quelques années. Les cours et tribunaux du Hainaut ont eu, à plusieurs reprises, l'occasion de traiter ce genre de dossiers où règne une certaine omerta. Le parquet avait confirmé que cette bagarre mortelle s'est bien déroulée dans le milieu des bandes de motards. Cette rixe a éclaté à l'extérieur du chapiteau où se déroulait la soirée d'ouverture d'un week-end festif organisé par la SPJAI, le service professionnel de la jeunesse agricole indépendante. En cours de soirée, une bande de motards encagoulés est arrivée sur place. Les individus ont immédiatement pris à partie un homme qui a été tabassé à coups de marteau. Un autre homme, qui l'accompagnait, a été renversé par une voiture. Cet homme est décédé. L'instruction est qualifiée de tentative de meurtre pour les faits liés aux coups de marteau, et d'assassinat pour la victime qui est décédée. Les agresseurs ont pris la fuite et sont activement recherchés. (Belga)