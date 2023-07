Bangladesh: des milliers de manifestants exigent la démission de la Première ministre

La police évoque 50.000 manifestants, tandis que le BNP estime pour sa part que 150.000 personnes sont descendues dans la rue. Le parti d'opposition appelle le gouvernement à démissionner immédiatement, à dissoudre le Parlement, à transférer le pouvoir à un gouvernement intérimaire et à garantir des élections équitables. Le BNP accuse l'Awami Liga, parti au gouvernement, d'avoir censuré de nombreuses voix critiques et manipulé les élections de 2014 à 2018. L'Awami Liga a appelé à mener une contre-action à la manifestation, qui a débouché sur des échauffourées entre opposants et adhérents au gouvernement. Selon la police, une dizaine de personnes ont été grièvement blessées. Des milliers de personnes étaient déjà descendues dans la rue la semaine dernière pour exiger la démission de la Première ministre. Sheikh Hasina, fille du fondateur de l'État du Bangladesh et Premier ministre de l'ancien Pakistan oriental, a d'abord dirigé le gouvernement durant la période de 1996 à 2001, avant d'être réélue en 2009. Elle exerce actuellement son quatrième mandat de suite. (Belga)